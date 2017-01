Secção: Cultura

António Zambujo regressa ao TMG em março

António Zambujo é o principal destaque da programação do Teatro Municipal da Guarda (TMG) no primeiro trimestre de 2017. O cantautor estará de regresso à cidade mais alta no dia 10 de março.

O TMG aposta ainda na continuidade do “Ciclo Relavrar”, dedicado às novas tendências da música popular e que inclui seis concertos, e na organização de mais uma edição do Síntese - Ciclo de Música Contemporânea da Guarda. Até março estão em cartaz 61 atividades, sendo 51 (música, teatro, oficinas e exposições) da responsabilidade do teatro e onze promovidas por entidades externas. «É um recorde absoluto» na história do TMG, afirmou Victor Afonso, programador cultural do complexo cultural guardense na conferência de imprensa de apresentação da nova programação.

O responsável adiantou também que 2016 foi «um bom ano» em termos de afluência, com um total de 22.514 espetadores, face aos 17.373 registados em 2015. Além de António Zambujo, vão atuar no TMG os Barrio Populo (16 de março) e o Quarteto Rodrigo Amado (3 de março). No teatro, destaque para as peças “Operários da Utopia” (Teatro das Beiras, 25 janeiro), “Força Humana” (Teatro Nacional Dona Maria II, 23 fevereiro), “Lições de Dança para pessoas duma certa idade” (João Lagarto, 31 de março) e “Ofício” (Gambozinos e Peobardos, Vela, Guarda, 16, 17 e 18 de fevereiro). A galeria de arte vai acolher a exposição “Uma pequena esperança”, de Pedro Amaral, de 11 de fevereiro a 25 de março.