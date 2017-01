Secção: Região

Serra da Estrela

Aldeias de Montanha com nova direção

A Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM) tem novo presidente. Trata-se de José Francisco Rolo, atual vice-presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, que anunciou na semana passada que aquele organismo prevê investir 2,5 milhões de euros até 2020 na valorização de recursos dos municípios ligados à Serra da Estrela.

«A nossa motivação é a valorização do interior», integrados num «esforço nacional que visa criar essas condições de desenvolvimento» em territórios que são maioritariamente de baixa densidade demográfica, declarou o responsável. Criada em 2013, integrando inicialmente dez aldeias do município de Seia, a ADIRAM foi depois alargada aos concelhos vizinhos de Oliveira do Hospital, Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Gouveia, Manteigas, Guarda, Fundão e Covilhã. José Francisco Rolo revelou que, ao abrigo da presente versão do Programa de Valorização Económica de Recursos (PROVERE), a associação está «a negociar um financiamento comunitário de 2,5 milhões de euros», mas acrescentou que este montante poderá aumentar para três milhões de euros. A promoção do turismo na área da ADIRAM, bem como outras atividades e negócios que contribuam para «atrair visitantes e criar emprego», a fim de inverter a tendência de desertificação das aldeias serranas nas últimas décadas, serão as iniciativas a apoiar.

Com um mandato de dois anos, o novo dirigente sucede na presidência da direção a Jorge Brito, atual secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, que passa a presidir à Assembleia Municipal da ADIRAM. A eleição ocorreu a 28 de dezembro, numa reunião realizada na Junta de Freguesia de Cabeça (Seia), e apenas concorreu uma lista, sendo vice-presidentes da direção os autarcas Álvaro Amaro (Guarda) e Luís Tadeu (Gouveia). A associação reúne atualmente entidades públicas e privadas de nove concelhos serranos, em representação de cerca de 40 aldeias.