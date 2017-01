Secção: Região

Fábrica de calçado entrou em funcionamento na terça-feira, em instalações provisórias, num investimento de meio milhão de euros

Já se fazem sapatos em Belmonte

Numa fase inicial vão ser criados pelo menos 20 postos de trabalho

«Um dia feliz para Belmonte», foi assim que o presidente da Câmara caracterizou a data em que começaram a ser cortados e costurados os primeiros sapatos da nova fábrica de calçado no concelho. Ainda em instalações provisórias, na Quinta da Chandeirinha, a laboração da Classic Belmonte Shoes arrancou na passada terça-feira com cerca de 12 trabalhadores, mas o objetivo é que nos próximos tempos chegue aos 20. Um número que chegar à meia centena quando a unidade estiver a funcionar em pleno.

O projeto foi apresentado em agosto de 2015 pelo empresário António Santos, já ligado ao setor em Oliveira de Azeméis, e estava dependente da aprovação de apoios no âmbito do quadro comunitário “Portugal 2020”. Obtida luz verde da CCDRC, está também para breve a construção de um pavilhão de raiz no parque industrial. O empresário espera que dentro de um ano, no início de 2018, já haja condições para ocupar o novo edifício. Por enquanto foram investidos 500 mil euros, mas a totalidade do projeto prevê que se chegue aos dois milhões. Apenas a fabricar calçado de senhora, inicialmente «pretendemos atingir entre 300 e 400 pares por dia», disse o empresário na abertura da fábrica. Mais tarde, a funcionar em pleno, a unidade passará a produzir também modelos masculinos e «vamos ver que objetivos vão ser atingidos», acrescentou António Santos. O projeto em Belmonte vai integrar o grupo que o empresário já detém em Oliveira de Azeméis, onde produz cerca de 100 mil pares por ano.

Segundo o promotor, «80 por cento» da produção da Classic Belmonte Shoes terá como destino o estrangeiro, nomeadamente os mercados de França, Espanha, Inglaterra, Dinamarca e, brevemente, Inglaterra e América «onde queremos entrar». As fábricas de António Santos produzem calçado para outras marcas, mas o empresário tem uma marca própria e «o objetivo principal é trabalhar só com a nossa marca». Um dos compromissos assumidos com a autarquia era que os trabalhadores escolhidos fossem do concelho, o que não foi uma tarefa fácil, pois «há falta gente especializada», lamentou o empresário. Ainda assim, todos os trabalhadores, «ainda numa fase experimental», estão a receber formação inicial. Quem não escondeu a satisfação ao ver concretizado o projeto foi António Dias Rocha, que afirmou que esta «é a primeira de muitas novidades». O autarca lembrou que «há muitos anos que não tínhamos uma empresa desta dimensão a sediar-se em Belmonte», pelo que acredita que este será «apenas um ponto de partida» para que «mais empresários acreditem que temos potencial».

Novo hotel sem data

Ainda sem data para arrancar está o hotel de quatro estrelas, apresentado também em 2015, pelo empresário António Deville.

A construção está igualmente dependente da aprovação da CCDRC. Segundo o edil, hoje mesmo irá apresentar o projeto a Coimbra e admitiu estar «muito otimista de que poderá andar». Ainda assim, Dias Rocha não esquece que há prazos para cumprir que «espero que se cumpram». Também prometido desde a mesma altura está um polo da Swiss School of Economics, que, «por enquanto, está em “banho-maria», adiantou. O impasse deve-se «a uma mudança de política do grupo suíço».