Em apenas dez segundos fortes rajadas de vento arrancaram árvores, derrubaram muros e postes de eletricidade e causaram danos em várias habitações na freguesia do concelho de Gouveia

Mini tornado causa prejuízos em S. Paio

Autarquia fez levantamento dos danos na terça-feira

O vento forte registado na tarde de segunda-feira em S. Paio, no concelho de Gouveia, arrancou dez árvores, provocou a queda de muros, causou danos em nove habitações e danificou «três ou quatro postes de eletricidade».

Estes são os primeiros dados do levantamento efetuado anteontem de manhã por técnicos do município e da proteção civil, cujo montante dos prejuízos não estava ainda apurado. Luís Tadeu, presidente da Câmara, também esteve na localidade, que dista cerca de três quilómetros da sede do concelho, na terça-feira, tendo adiantado que alguns proprietários das habitações afetadas já acionaram os respetivos seguros para cobertura dos danos e outros estão «a tratar pessoalmente» das reparações. O edil acrescentou que a Câmara vai assumir a reparação da casa de uma família «com fracos recursos» e que teve danos elevados no telhado. Tudo aconteceu pouco depois das 18 horas: «Tudo indica que tenha sido um mini tornado. Foram dez segundos de pavor. Alguns [habitantes] dizem que parecia um avião a despenhar-se e outros que parecia um camião a rebolar na estrada», adiantou a presidente da Junta de Freguesia.

Glória Lourenço acrescentou que as rajadas de vento apenas afetaram uma zona da aldeia causando danos materiais numa extensão de cerca de um quilómetro. «Passou pelo campo de futebol e derrubou totalmente o muro de proteção, destelhou casas, arrancou chaminés, derrubou algumas árvores, cedros e pinheiros enormes, que caíram sobre os fios da eletricidade e provocaram o corte de energia elétrica», declarou a autarca, indicando que não se registaram feridos, nem foi necessário realojar pessoas. No local da ocorrência estiveram elementos da PSP, da GNR, da Proteção Civil e dos Voluntários de Gouveia, entre outras entidades, que desimpediram as vias, retiraram as árvores e restabeleceram a energia elétrica na área atingida, tendo a situação ficado normalizada cerca das 21 horas.