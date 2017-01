Secção: Em Foco

Anuário Estatístico da Região Centro de 2015 confirma o que já se sabia: população de todos os municípios do interior diminuiu significativamente em relação a 2011

Região perdeu 15 mil residentes em quatro anos

Covilhã e Guarda foram os concelhos que mais habitantes perderam entre 2011 e 2015 - cerca de 6 por cento da população

O pêndulo do despovoamento não para. Entre 2011 e 2015, a região perdeu 15.209 habitantes. Leu bem. É o equivalente ao desaparecimento de concelhos como Celorico da Beira, Manteigas e Mêda, cuja população residente total era de 15.247 pessoas em 2015, de acordo com os dados do Anuário Estatístico da Região Centro, divulgado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nunca a desertificação foi tão acentuada e para o confirmar basta recordar os números definitivos dos Censos 2011, segundo os quais o distrito da Guarda tinha perdido 19 mil habitantes em dez anos, comparativamente a 2001, sobretudo nas faixas etárias mais jovens, enquanto a população idosa aumentou. Desta vez foram embora mais de 15 mil pessoas em apenas quatro anos nos quinze municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, aos quais juntamos Aguiar da Beira e Vila Nova de Foz Côa por pertencerem ao distrito da Guarda. A emigração ou imigração, a falta de oportunidades para fixar jovens e empregar os residentes e a crise económica são algumas das causas para este êxodo populacional sem precedentes.

Dos 17 concelhos analisados, nenhum contraria a tendência global de descida da população, mas é na Covilhã e na Guarda que a quebra é mais significativa. O primeiro município perdeu 3.056 pessoas e o segundo 2.304 (ver quadro abaixo). Tudo somado, os dois maiores municípios da região ficaram sem 5.360 residentes. Seguem-se o Fundão (-1.499 pessoas) e Seia (-1373), enquanto o Sabugal registou uma diminuição de 1.055 residentes. Neste cenário foram os concelhos mais pequenos que perderam menos população no período em análise, embora a proporção torne os dados tão dramáticos quanto as perdas dos grandes centros regionais. Neste “campeonato”, quem perdeu menos habitantes foram Fornos de Algodres (-193 residentes), Manteigas (-231), Belmonte (-328) e Figueira de Castelo Rodrigo (-342).

Pelo meio da lista do despovoamento ficaram a Mêda (-400 pessoas), Aguiar da Beira (-433), Celorico da Beira (-447) e Vila Nova de Foz Côa (-520). Mas que isso não sirva de consolo, pois a população da região está cada vez mais envelhecida, uma tendência que veio para ficar e que pode por em causa qualquer medida ou programa de desenvolvimento do interior da região Centro.