Secção: Atualidade

"Startup" Findster na maior feira tecnológica do mundo

Tempo de leitura: 2 m

A Findster, uma “startup” criada pelos guardenses David Barroso e Virgílio Ferro Bento, está a participar até domingo na maior feira tecnológica do mundo, a CES (International Consumer Electronics Show) Las Vegas.

A empresa, saída da Startup Braga, foi a primeira startup portuguesa a juntar-se à HAX, neste caso através do HAX Boost, um programa focado em promover as vendas de produtos inovadores de hardware, que decorreu em São Francisco. A Findster participou no primeiro programa de Aceleração da Startup Braga, tendo lançado o seu dispositivo de localização de crianças na plataforma de “crowdfunding” Indiegogo.

Com uma nova versão destinada à monitorização de localização e de atividade de animais domésticos, o Findster Duo, os seus promotores fizeram a campanha mais bem-sucedida em Portugal deste género, onde angariou 250 mil dólares (191.714 euros) em apenas um mês e meio no Kickstarter, em outubro passado.

Após as campanhas de sucesso, segundo o “Jornal Económico”, a Findster já enviou os seus dispositivos para países em todo o mundo e vai lançar oficialmente na CES o seu novo produto, o Findster Duo, que já tem compradores espalhados por mais de 60 países.

«Na nossa primeira campanha ficou claro o peso que o mercado dos Estados Unidos tinha para o nosso produto, pelo que a participação no programa da HAX em São Francisco nos abriu as portas para aumentarmos as vendas lá», declarou David Barroso, CEO da Findster, ao “Jornal Económico”.

A Criam, que desenvolveu um dispositivo médico inovador que possibilita a deteção do tipo de sangue e de doenças, de uma forma automática, rápida e portátil, é outra “startup” lusa que vai estar no CES, onde quase quatro mil empresas, como a LG, Sony ou Samsung, apresentam ao mundo as novas propostas de produtos para 2017.