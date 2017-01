Secção: Em Foco

Guarda: uma das cidades mais económicas para comprar casa

Tempo de leitura: 2 m

Segundo dados da plataforma Idealista, divulgados hoje, o preço das casas em Portugal aumentou 7,5 por cento no quarto trimestre de 2016, com exceção das regiões do Centro, da Madeira e do Alentejo.

No quarto trimestre de 2016, face ao trimestre anterior, a região de Lisboa verificou uma subida de 12,1 por cento no valor a pagar pelas casas, com o preço a rondar os 1.779 euros por metro quadrado, pelo que “continua a ser a região mais cara” do país. Depois de Lisboa, o Norte é a segunda região a registar uma maior subida do preço das casas, com um aumento de 5,3 por cento, onde a habitação custa mil euros por metro quadrado.

De acordo com o índice de preços, o valor a pagar pelas casas também subiu na região do Algarve, onde o preço se situa nos 1.457 euros por metro quadrado, depois de uma valorização de 3,2 por cento, continuando a ser a segunda região mais cara para comprar habitação em Portugal. Apesar da descida do preço das casas, a Madeira continua a ocupar a terceira posição da tabela das regiões mais caras para adquirir habitação em Portugal, com o valor a situar-se nos 1.097 euros por metro quadrado, seguida do Alentejo, onde o preço a pagar é de 1.029 euros por metro quadrado.

O valor mais baixo a pagar pelas casas encontra-se na região Centro, em que o preço por metro quadrado se situa nos 890 euros. Por distritos, o maior aumento do preço das casas foi em Lisboa, seguindo-se Porto e Évora. Já a maior descida foi registada em Coimbra (-7,7%), seguida por Aveiro (-2%) e Guarda (-1,7%). No quarto trimestre de 2016, o ranking dos distritos mais caros foi liderado por Lisboa, seguida por Faro e Madeira, enquanto Bragança, Guarda e Castelo Branco foram os distritos com os preços mais reduzidos.

Os dados da plataforma Idealista indicam ainda que as capitais de distrito mais económicas para comprar casa são Bragança (633 euros por metro quadrado), Braga (672 euros por metro quadrado) e Guarda (698 euros por metro quadrado).