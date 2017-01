Secção: Atualidade

Operação Ano Novo terminou ontem

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou, durante a operação Ano Novo, 658 acidentes rodoviários, dos quais resultaram sete mortos, oito feridos graves e 189 feridos ligeiros. Durante os quatro dias, de 30 de dezembro a 2 de janeiro, a GNR assinalou, em comparação ao ano de 2015, mais 10 acidentes e mais dois mortos. Em contrapartida, houve menos cinco feridos graves e menos 20 feridos ligeiros relativamente ao ano anterior. Quanto às infrações, a GNR detetou 1756 casos por excesso de velocidade (menos 56 do que em 2015), 603 por condução sob efeito do álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas/litro (menos 16), 167 por incorreta ou não utilização do cinto de segurança (mais 30) e 158 por utilização indevida do telemóvel durante a condução (mais 37). Relativamente aos números combinados da operação Natal e Ano Novo, a GNR contabilizou 1408 acidentes (mais 136 do que em 2015), oito mortos (menos quatro), 16 feridos graves (menos 17) e 429 feridos ligeiros (mais 24).