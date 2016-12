Secção: Atualidade

Novo ano, novas medidas na revalidação da carta de condução

A partir de janeiro a revalidação da carta de condução poderá ser feita através da internet e com um desconto de 10 por cento. Trata-se de uma medida integrada no programa Simplex e que foi apresentada, esta quinta-feira, pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. Outra das alterações associada a esta nova medida é a retirada da morada da carta de condução. O endereço passará a ser o que consta no cartão de cidadão, assim como a fotografia do condutor e a assinatura. A revalidação, substituição ou pedido de segunda via da carta de condução são serviços que ficam disponíveis no site IMT Online. A juntar a tudo isto, o atestado médico do condutor, necessário para a emissão da nova carta de condução, passará também a ser enviado direta e eletronicamente do Ministério da Saúde ao IMT. E para condutores habilitados a partir de 30 de julho deste ano, a revalidação já só será feita de 15 em 15 anos, sem atestado médico até aos 60 anos de idade.