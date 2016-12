Secção: Opinião

Embirro com o Macedo!

Nem tudo é perverso ou transporta perfídia, mas há muito que sim. Nem todos os dias nos deparamos com a melhor solução, mas podemos questionar, podemos introduzir variáveis com base nos outros, com origem em tipos que acham o avesso de nós.

O pensamento livre e não metido no carril tem o preço frequente do ostracismo, do silêncio espartilhado, dos insultos e das mentiras para não dar espaço à alternativa. Paulo Macedo é uma figura que está associada a um modo de pensar com que não concordo. Ele cumpre de modo eficaz o objetivo que lhe dão e depois demonstra-se como o seu pensamento e soluções nos conduzem de modo confiante à barbárie das suas terapêuticas. Nós acreditámos nele na revolução fiscal mas o resultado é um Estado que não respeita o cidadão, que não paga a quem deve, que utiliza toda a penalização sobre o cidadão incumpridor e que tem duas leituras da dívida e dos deveres fiscais. Ele cumpriu e nós pagamos mais. Ele não cuidou foi de colocar o Estado a também cumprir os seus deveres e sobretudo a não ter uma política persecutória sobre os pagadores. Tens dúvidas? Paga e depois protesta. Paga! Depois talvez te demos razão. Paga! Pode ser que te façam justiça. Este mesmo Paulo Macedo reduziu a saúde e o SNS ao maior desastre de gestão possível. Em 25 de dezembro não havia médicos a cumprir horas extraordinárias porque a sua política de destruir as pessoas e os seus salários redundou num custo mais exorbitante para o SNS do que se tivesse aplicado de razoabilidade e bom senso. Paulo Macedo levou as farmácias a grandes dificuldades de sobrevivência económica, era preciso poupar! Mas isso acarretou aos utentes problemas colossais de manutenção dos seus receituários. Podia ser feito de modo diferente e mais eficiente? Claro que há alternativas mas o homem não ouvia mais que a sua voz. O SNS está um lugar de desesperança e de abandono de responsabilidades. Os quadros dos hospitais foram delapidados e agora recusam o altruísmo e a abnegação. Isto trouxe mais custos, mais dificuldades e sobretudo pior saúde como se descobrirá dentro de alguns anos. Embirro com este estratega do cortar a direito e penalizar em chuva. Antevejo uma CGD mirrada com funcionários tristes, com soluções de crédito caras, com penalizações a quem falha no cumprimento de dívidas e sem quadros que se ofereçam à defesa do cliente. Esta pessoa não presta e eu já lhe escrevi a dizer tudo isso.

Por: Diogo Cabrita