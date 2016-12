Secção: Desporto

Sp. Covilhã

Erivelto regressa para o lugar de Davidson

Tempo de leitura: 2 m

Davidson foi contratado pelo Chaves, da Iª Liga

O avançado Davidson, uma das peças mais influentes do Sp. Covilhã, vai jogar no Desportivo de Chaves.

A contratação foi oficializada na passada sexta-feira, com o clube transmontano da Iª Liga a garantir o brasileiro para as próximas três épocas e meia. A cumprir a segunda época no emblema serrano, Davidson marcou cinco golos em 25 jogos este ano e no anterior faturou oito golos em 40 partidas. O ponta-de-lança deverá ser substituído pelo compatriota Erivelto, que, ao que tudo indica, vai regressar à Covilhã na reabertura do mercado de transferências, em janeiro. O jogador de 28 anos alinha atualmente pelo Boavista, da Iª Liga, onde não tem conseguido a titularidade, tendo sido utilizado em oito dos 14 jogos dos axadrezados no campeonato. Erivelto jogou no Sp. Covilhã na época de 2014/2015, quando marcou 26 golos em 50 jogos e deu um grande contributo para o quarto lugar da equipa na IIª Liga. No ano seguinte o avançado assinou pelo Al-Mesaimeer, do Catar, onde fez oito golos em 20 jogos.

De saída está o belga Wim Bokila, que chegou ao Covilhã no início da temporada. O dianteiro de 29 anos (ex- Eendracht Aalst - Bélgica) rescindiu contrato por mútuo por nunca ter conseguido afirmar-se no onze inicial de Filipe Gouveia. Bokila alinhou em 14 partidas pelos serranos e marcou um golo, há três semanas, na vitória frente ao Varzim, um minuto depois de ter entrado em campo. Entretanto, hoje (14h30) o Sp. Covilhã recebe o Marítimo, da Iª Liga, para o primeiro jogo da terceira fase da Taça da Liga. Os comandados de Filipe Gouveia integram o grupo C com os primodivisionários Sp. Braga, Rio Ave e Marítimo.