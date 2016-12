Secção: Região

Receber e festejar 2017 na rua

Tempo de leitura: 3 m

Para fugir aos típicos e onerosos programas de hotéis e restaurantes, há cada vez mais alternativas na região para celebrar a passagem de ano ao ar livre e sem qualquer custo. Desta vez, há propostas na Guarda, São Romão (Seia), Trancoso e Gouveia.

Há festas ao ar livre na Guarda, São Romão (Seia), Trancoso e Gouveia

Fim de ano «inesquecível» na Guarda

Na Guarda, no sábado, a partir das 22 horas, todos os caminhos vão dar à Praça Velha. O “coração” da cidade é o palco escolhido para a despedida do ano velho com um concerto dos Amor Electro, um espetáculo de videomapping e projeções interativas na fachada da Sé, da responsabilidade da empresa OCUBO, e a atuação do DJ Nuno Luz. Organizada pela autarquia, a festa é gratuita.

«Muita animação» em São Romão (Seia)

A vila de São Romão, no concelho de Seia, inicia hoje o programa festivo da passagem de ano. O evento, que decorre no recinto do mercado, inclui atividades ao ar livre, que se prolongam até à madrugada de 1 de janeiro. Esta noite (21h30) atua a banda “Índice”, seguida de uma “Réveillon Party” com vários DJ’s, e para amanhã (20h45) está agendada uma aula de zumba e a atuação do grupo “Golpe de Estado”. No último dia de 2016 a festa da noite mais longa do ano começa às 22h30 com a abertura da “Réveillon Party Zone”, prosseguindo com a atuação da banda “Time”. O novo ano será recebido com um espetáculo de fogo-de-artifício. O evento é organizado pela União de Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, com o apoio da autarquia de Seia.

«Fim de ano de rua» em Trancoso

Também a cidade de Trancoso, no âmbito do programa de animação de Natal, irá ter um “Fim de Ano de Rua”. A atividade, agendada para as 23h30 de sábado, terá lugar na Praça Dom Dinis e contará com um concerto dos Contra Peso e da atuação do DJ Bandarra. O município preparou ainda um espetáculo de fogo-de- artifício para as primeiras horas do novo ano.

Passagem de ano em Gouveia

A passagem de ano é um dos pontos altos do programa de Natal apresentado pela autarquia de Gouveia. Trata-se de uma iniciativa inédita no concelho serrano e aberta à comunidade que inclui música (com o grupo AS Band), animação e fogo-de-artifício para bem receber o ano de 2017. Com início previsto para as 23 horas, a festa está programada para a Praça do Município e é promovida pela autarquia.

Fogo de artifício na Serra da Estrela

Pela primeira vez, alguns dos operadores turísticos que trabalham na Serra da Estrela juntaram-se para realizar em conjunto um fogo de artifício para celebrar a chegada de 2017. Pousada de Juventude da Serra da Estrela, Luna Hotéis, Desportos Lindeza, Casa do Clube, Varanda da Estrela e Snack Bar “O Jorge” são as seis empresas envolvidas e que pretendem «tornar o fogo-de-artifício uma marca do Fim de Ano na Serra da Estrela». Da responsabilidade da consagrada Pirotecnia Oleirense, o fogo-de-artifício será lançado a partir de dois locais distintos, atingindo uma altura de 50 metros, pelo que será visível em toda a Serra da Estrela.