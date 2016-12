Secção: Sociedade

Um ano em revista

As boas e as más notícias que marcaram o ano que agora termina e se despede com otimismo redobrado e muita expetativa para o que aí vem. O INTERIOR passa 2016 em revista e recorda as polémicas, os anúncios, as desilusões e o que está prometido para 2017.

Janeiro

O ano começou com os inevitáveis aumentos de preços, entre os quais o das portagens na A25 e A23. Mas também com a pequena Matilde, a primeira bebé do ano na Beira Interior nasceu na Guarda às 11h15 de 1 de janeiro. Na Covilhã, a autarquia deliberou pagar dívida de 8,5 milhões de euros à Parc C em dez anos. E na Guarda, o município pagou finalmente 464 mil euros ao arquiteto Carlos Veloso, autor do projeto do TMG, relativos a honorários e assistência técnica colocando um ponto final num diferendo com 15 anos. Os alunos da Secundária Afonso de Albuquerque, na Guarda, protestaram contra a falta de aquecimento e a multinacional Almonty comprou as minas da Panasqueira. No mês em que morreu António de Almeida Santos, histórico dirigente do PS e primeiro presidente eleito da Assembleia Municipal da Guarda. Em janeiro foi ainda formalizada a candidatura das “Fortalezas Abaluartadas da Raia”, entre as quais está Almeida, a Património Mundial da UNESCO. No final do mês Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República, tendo obtido no distrito da Guarda mais de 58 por cento dos votos.

Fevereiro

O INTERIOR noticiou, em primeira mão, que as obras no troço Guarda-Covilhã da linha da Beira Baixa seriam retomadas em 2017. A feira do queijo de Seia bateu um recorde ao produzir um queijo Serra da Estrela com 68 quilos e, na Guarda, a Câmara abriu concurso para a requalificação da Rua do Comércio, que inclui uma cobertura transparente em policarbonato. Em Longroiva (Mêda), abriu portas o Longroiva Hotel Rural, de quatro estrelas, em ligação com as termas locais. Gouveia anunciou que tenciona candidatar a zona dos Casais de Folgosinho a Património Imaterial da Humanidade da UNESCO e o IPG protestou contra penalização de mais 571 mil euros no orçamento para 2016. E a polémica estalou com a revogação da portaria que impedia a caça na Reserva Natural da Serra da Malcata, no concelho de Penamacor. Este mês soube-se também que os hospitais da Guarda, Covilhã e Seia da região tiveram classificação máxima no Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS), efetuada pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS). As descargas poluentes no rio Noeme continuam e os leitores de O INTERIOR escolheram Rui Ventura, presidente da Câmara de Pinhel, para personalidade do ano das Beiras e Serra da Estrela.

Março

A Câmara da Guarda cortou 40 cedros na Avenida Cidade de Salamanca sob forte contestação e uma providência cautelar para evitar mais abates na cidade. O Governo anunciou a reabertura dos tribunais de Fornos de Algodres e da Mêda. Já a eleição de António Saraiva para a presidência da Federação do PS da Guarda foi contestada por Eduardo Brito, candidato que desistiu da corrida e impugnou o ato eleitoral. Mais pacífica foi a reeleição de Carlos Peixoto, candidato único à Distrital do PSD. Soube-se também que a Guarda estava entre as regiões com mais casos de morte causada por cancro, de acordo com o relatório “Portugal – Doenças Oncológicas em Números 2015”, da Direção-Geral da Saúde (DGS). Quinze dias depois de ter cortado 40 cedros, a Câmara da Guarda plantou novas árvores na Avenida Cidade de Salamanca. As Finanças penhoraram Fundação Côa Parque por causa de uma dívida ao fisco, o que resultou no fecho da loja do Museu do Côa. Por cá, a Câmara da Guarda adjudicou a Dora Tracana a criação de uma escultura por 92 mil euros para ser instalada na Rotunda do Rio Diz. O INTERIOR noticiou que a banda larga móvel vai chegar a aldeias sem saneamento no concelho da Guarda, mais concretamente na freguesia de São Pedro do Jarmelo. A região e o país ficaram em choque com a morte, em França, de 12 emigrantes quando regressavam a Portugal para a Páscoa. No futebol, o Desportivo de Gouveia sagrou-se campeão distrital a cinco jornadas do final do campeonato com vinte vitórias, uma derrota, 63 golos marcados e apenas 14 sofridos.

Abril

Em entrevista a O INTERIOR, o ex-vereador do PS José Igreja tece duras críticas a Álvaro Amaro, que diz poder «vir a ser um “bluff”». Na sua opinião, nas últimas autárquicas, os eleitores quiseram mudar porque «lhes foi prometido empreendedorismo, postos de trabalho e desenvolvimento, mas até agora nada». O antigo candidato à Câmara da Guarda considera mesmo que este mandato tem sido marcado apenas por «festinhas, festas, festins e festarolas». Na Covilhã, João Casteleiro regressa à presidência do Centro Hospitalar da Cova da Beira e, na Guarda, a Olano anunciou novo investimento de 7,5 milhões de euros na sua unidade da plataforma logística. Um colóquio sobre educação realizado em Pinhel lançou o alerta: em cinco anos, o território da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela perdeu 4.430 alunos. Já a Associação Cultural e Desportiva (ACD) do Jarmelo manifestou a sua preocupação pelo estado de degradação do património do castro local. Este mês o Governo cancelou a construção da barragem de Girabolhos, no rio Mondego, que tinha previsto um investimento da ordem dos 400 milhões de euros. Os autarcas de Gouveia, Seia, Mangualde e Nelas, os concelhos afetados, exigiram medidas de compensação. Na Covilhã, o presidente Vítor Pereira teve que usar o voto de qualidade para fazer aprovar contas de 2015 do município. Momento histórico em Belmonte, que inaugurou a exposição do original da Carta de Pêro Vaz de Caminha, que relata a descoberta do Brasil. Este mês, a Câmara da Guarda anunciou ter reduzido a dívida em 7,8 milhões de euros.

Maio

A Guarda estava na corrida pela unidade de Radioterapia, cuja localização estava a ser analisada pelo Ministério da Saúde. Na Covilhã, Vítor Pereira colocou Carlos Pinto em tribunal por difamação e, na Guarda, a Polícia Judiciária desmantelou grupo que traficava droga junto de escolas. O Centro de Estudos Ibéricos atribuiu ao escritor chileno Luis Sepulveda o Prémio Eduardo Lourenço. Já a Universidade da Beira Interior celebrou 30 anos da sua fundação. A Câmara da Guarda gasta 428 mil euros na requalificação de duas rotundas, numa semana em que a Assembleia da República aprovou a redução das portagens na A23 e A25. E Comissão Nacional de Jurisdição do PS confirma António Saraiva na presidência da Federação do PS da Guarda. O guarda-redes Hélder Godinho, natural da Guarda e a representar a Oliveirense, da IIª Liga, foi um dos 15 detidos no âmbito da operação “Jogo Duplo”, uma investigação sobre resultados combinados e apostas ilegais naquele campeonato. Por sua vez, o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, e o presidente de Assembleia Municipal, Manuel Santos Silva, foram constituídos arguidos no caso da suspensão do processo que opunha a autarquia a familiares do segundo por causa de um terreno no Canhoso.

Junho

O Tribunal da Relação de Coimbra confirmou a pena de dez anos de prisão a Luís Mendes, antigo vice-reitor do Seminário do Fundão, por abusos sexuais de menores. O padre recorreu para o Supremo para evitar a prisão efetiva. Miguel Alves foi reeleito na presidência da Associação Comercial da Guarda. Segundo dados da GNR, o distrito da Guarda era o segundo do país com mais idosos a viverem sozinhos. O INTERIOR divulgou, em primeira mão, os planos da autarquia para transformar o TMG na Cooperativa Teatro da Guarda. Já a autarquia anunciou os projetos de regeneração do centro da cidade, orçados em 15 milhões de euros, para concretizar até 2019. Na Covilhã, o tribunal local absolveu Carlos Pinto do crime de difamação contra o seu sucessor na Câmara, Vítor Pereira. A Visabeira Turismo, à qual tinha sido adjudicada a concessão do Hotel Turismo da Guarda, desistiu do negócio por não concordar com o pagamento de rendas antes da abertura da unidade. Arrancou a construção do Memorial aos Refugiados da IIª Guerra Mundial e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes, em Vilar Formoso.

Julho

O serviço de Pediatria da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda adquiriu, no início deste mês, capacidade formativa para o Internato Complementar de Pediatria Médica, que se iniciará no dia 1 de janeiro de 2017. Já o branco Marquês d’Almeida Grande Reserva (2015), produzido pela CARM – Casa Agrícola Roboredo Madeira SA, foi o grande vencedor da nona edição do Concurso de Vinhos da Beira Interior. Na primeira visita à região, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa espalhou otimismo, numa altura em que a Visabeira Turismo oficializou a desistência do Hotel Turismo. Mas nem tudo são más notícias, pois a Câmara e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) protocolaram a reabilitação das moradias do bairro da Fraternidade, uma zona degradada da cidade. Na Covilhã, o ex-presidente Carlos Pinto pediu ao município o subsídio de reintegração, no valor de mais de 35 mil euros. O INTERIOR foi conhecer os estudantes da região que obtiveram nota máxima nos exames nacionais e noticiou ainda que a Ressonância Magnética continuava sem funcionar três anos depois de ter sido no Hospital Sousa Martins. A autarquia enfrentou outra polémica quando onze patos apareceram mortos no parque municipal. Mas não foi a única, pois a autarquia gastou meio milhão de euros na requalificação de duas rotundas.

Agosto

Neste mês entraram em vigor os descontos de 15 por cento nas antigas SCUT, mas nem por isso a A23 perdeu o título da autoestrada mais cara do país. E reabriram as salas de cinema no centro comercial La Vie com a insígnia Cineplace. Já Álvaro Amaro, na inauguração da requalificação das rotundas que custaram meio milhão de euros, garantiu que vai «fazer obra, custe o que custar, gostem ou não». Em Manteigas, os incêndios assustaram no Parque Natural da Serra da Estrela num mês em que os bombeiros não tiveram tréguas. Neste mês soube-se também que a arte rupestre do Vale do Côa atraiu um milhão de visitantes à região, que, apesar disso, continua a perder jovens. Segundo uma lista divulgada pela Caixa Geral de Aposentações, Carlos Pinto, Álvaro Amaro, Marília Raimundo, Carlos Luís, Manuel Frexes e Manuel Dias Loureiro eram alguns dos 332 políticos que têm direito a uma subvenção mensal vitalícia. No Soito, a edição deste ano do festival “Ó Forcão Rapazes!” proporcionou uma tarde épica com alguns feridos e muitos sustos na praça.

Setembro

Tal como em anos anteriores, as vagas para médicos na Unidade Local de Saúde da Guarda ficaram quase todas desertas. E as primeiras estimativas apontavam para uma redução de 15 por cento da produção de vinho na Beira Interior nesta campanha. O INTERIOR noticiou ainda que cinco homens foram vítimas de violência doméstica no distrito da Guarda e, em Pinhel, arrancou a rede de transportes coletivos “Pinhel SIM”, um projeto pioneiro na região implementado com a Transdev. Surgem as primeiras notícias sobre o interesse do PSD em ter Álvaro Amaro a concorrer à Câmara de Coimbra nas próximas autárquicas. Mas por cá, a autarquia delibera requalificar o edifício dos antigos Paços do Concelho e o “Quintal Medroso”, num valor global de 854 mil euros. A UBI entra pela primeira vez no ranking das melhores universidades do mundo. Na Guarda, uma providência cautelar interposta por um grupo de cidadãos trava o abate de árvores e a requalificação do parque municipal. Já em Foz Côa, a Câmara assumiu a construção do novo centro de saúde para garantir novas instalações. Inédita foi também a situação vivida na Adega Cooperativa da Covilhã, que este ano não recebeu uvas e recorreu a um Plano Especial de Revitalização por causa das dívidas elevadas à banca, a associados e fornecedores. A Câmara da Guarda decidiu baixar IMI dois depois de o ter aumentado e arranca a construção de um centro médico no antigo Colégio do Roseiral.

Outubro

Momento inédito na Assembleia Municipal da Guarda, onde vários deputados do CDS-PP votaram ao lado do PS uma moção que defendia uma maior redução do IMI em 2017. Este mês foi notícia o facto da ULS da Guarda ter o maior tempo de espera para cirurgia na região Centro: quatro meses. Já a UBI homenageou o poeta António Salvado, que distinguiu com o doutoramento “honoris causa”, na mesma semana em que António Guterres foi eleito secretário-geral da ONU. Em Aguiar da Beira, um militar da GNR e um civil foram assassinados. Foi o início da “caça” a Pedro Dias, o principal suspeito dos crimes. Na Guarda, a JOM compra as antigas instalações da Gartêxtil para abrir grande superfície dedicada aos produtos para casa e anuncia investimento de 4 milhões de euros. E o Orçamento de Estado para 2017 volta a contemplar benefícios fiscais para empresas que se fixem ou estejam instaladas no interior, uma benesse que tinha sido revogada em 2012. O INTERIOR noticiou ainda que o novo proprietário do campo de futebol do Mileu, Paulino Subtil, pretendia alugar equipamento e que os municípios de Figueira de Castelo Rodrigo, Manteigas, Sabugal e Trancoso vão devolver o máximo permitido do IRS (5 por cento) aos seus habitantes no próximo ano.

Novembro

A oferta hoteleira está a crescer a olhos vistos em Manteigas devido ao aumento do número de turistas ao longo do ano na vila serrana. E a Guarda é o município da região que mais vai receber do Orçamento de Estado em 2017, são mais de 13,8 milhões de euros, o equivalente a cerca de 37 por cento do orçamento municipal do próximo ano. Foi também notícia que todos os 49 funcionários das empresas municipais extintas (Culturguarda e Guarda Cidade Desporto) seriam integrados nos quadros da Câmara. Arrancaram as obras de requalificação do parque municipal da Guarda, mas a autarquia não pode cortar árvores durante dois meses, determinou o Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco (TAFCB). Já Pedro Dias, o suspeito dos crimes de Aguiar da Beira, entregou-se às autoridades ao fim de mais de um mês de fuga e foi presente juiz de instrução criminal do Tribunal da Guarda. À chegada, a multidão gritou “assassino”. O arguido ficou em prisão preventiva e foi transferido para a cadeia de alta segurança de Monsanto (Lisboa). Este mês o Governo anunciou que a unidade de Radioterapia que vai servir o interior Centro ficará em Viseu – a Guarda era uma das possibilidades. Contudo, a cidade mais alta manteve a sede da empresa multimunicipal de água e saneamento Águas do Vale do Tejo, que vai resultar da extinção da Águas de Lisboa e Vale do Tejo (ALVT) com a saída dos municípios do Oeste e da Área Metropolitana de Lisboa. Outra boa notícia foi a resolução do Conselho de Ministros para viabilizar a Côa Parque, em Vila Nova de Foz Côa, autorizando a transferência de mais de 639 mil euros para saldar integralmente as suas dívidas.

Dezembro

O último mês do ano começou com o anúncio por parte da Olano da ampliação do seu centro logístico na Guarda, onde a autarquia anunciou, por ocasião dos 817 anos da cidade, a despoluição dos rios Noeme e Diz, bem como a construção dos “passadiços do Mondego”. Na política, o congresso federativo do PS selou a paz entre as fações de António Saraiva e Eduardo Brito. O primeiro foi confirmado na presidência da federação guardense e o segundo foi eleito para a liderança da comissão política distrital. Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou o centro logístico da Olano, na Guarda, no final de um dia dedicado à Beira Interior no âmbito da iniciativa “Portugal Próximo”. A Guarda e a Covilhã são algumas das cidades portuguesas que querem acolher a gigafábrica que a Tesla tenciona construir na Península Ibérica. O Governo apresentou, na Covilhã, as 164 medidas do Programa de Valorização do Interior e o município de Trancoso estreou a rede de transportes coletivos a baixo custo que liga as freguesias à cidade e inclui um circuito urbano. O projeto é concretizado numa parceria com a Transdev. Na Guarda, a Câmara desiste da cobertura na Rua do Comércio e é obrigada a realizar um projeto “minimalista” com um custo inferior em mais de meio milhão de euros. O Hospital Sousa Martins voltou a ser notícia pelas piores razões, já que a fuga de radiação motivou o encerramento da sala de TAC. Na Assembleia Municipal, o deputado socialista Matias Coelho lançou uma “farpa” ao executivo liderado por Álvaro Amaro ao dizer que quer «que a Guarda esteja no radar do investimento público e privado, não só das festas e das festinhas», isto a propósito da instalação da Radioterapia em Viseu. O INTERIOR noticiou também o caso, na Guarda, o pedido de ajuda dos pais da Carolina, uma menina de 9 anos que sofre de paralisia cerebral bilateral, para submeter filha a um tratamento que custa cinco mil euros por mês. Dezembro foi ainda marcado pela demissão da concelhia do PSD de Vila Nova de Foz Côa em protesto contra a recandidatura de Gustavo Duarte à Câmara.