Covilhã

Câmara aprova redução tarifas da água

A Câmara da Covilhã vai reduzir as tarifas da água em 2017, medida que foi aprovada por unanimidade na reunião de executivo da passada sexta-feira, mas com críticas da oposição, que considerou a decisão «eleitoralista» e «aquém do necessário».

Segundo o presidente do município, este novo tarifário apresenta uma poupança média na ordem de 30 por cento para os consumidores domésticos, «valores brutalmente inferiores» aos que eram praticados. Além disso, está prevista uma redução de 35 por cento na ligação do serviço, de 45 por cento na tarifa de disponibilidade e ainda de 25 por cento para as instituições particulares de solidariedade social e associações sem fins lucrativos, adiantou Vítor Pereira. Já os consumidores abrangidos pela tarifa social, cujo número de beneficiários foi alargado e passou a abranger as famílias numerosas, vão ter direito a uma redução de 50 por cento. O autarca referiu que estas reduções foram «arduamente negociadas» com o parceiro privado na Águas da Covilhã e abrangem cerca de 90 por cento da população.

Para os vereadores da oposição a proposta é «curta» por não abranger a componente do saneamento e não incidir sobre todos os escalões.«É uma redução para “inglês ver” e só mexe no que tem menos impacto nas famílias, não intervindo no saneamento», declarou Pedro Farromba, eleito pelo Movimento Acreditar Covilhã, para quem estas reduções são «claramente eleitoralistas» com vista às autárquicas. Também José Pinto (CDU) afirmou que se não fossem as eleições não haveria mudanças no preço e considerou que o município devia ter ido mais longe, com reduções em todos os escalões e abrangendo a componente do saneamento e dos resíduos sólidos. «O preço da água não é o problema maior, o maior é mesmo é a questão do saneamento. Mas naquilo que é chorudo continua sem se mexer», lamentou o vereador. Vítor Pereira rejeitou as acusações de eleitoralismo e sublinhou que esta será a primeira redução do preço da água aplicada no concelho desde o 25 de Abril de 1974.