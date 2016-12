Secção: Em Foco

Finanças dos municípios à lupa

Sabia que a Guarda tem a maior receita com IMI do interior? E era a autarquia que mais trabalhadores tinha em 2015? Esta é uma das conclusões dos dados divulgados no Anuário Financeiro dos Municípios para 2015, que passou a pente fino as contas que as câmaras municipais apresentaram no ano passado. Nestes quadros, O INTERIOR ajuda-o a perceber qual a situação financeira do seu município.