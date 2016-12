Secção: Atualidade

Autoridade Tributária notifica sete mil trabalhadores por falhas no IRS

Tempo de leitura: 1 m

O fisco já notificou 7.167 trabalhadores que passam recibos verdes e que não estão a fazer retenção na fonte de IRS, apesar de já terem ultrapassado o limite de dez mil euros de rendimento que lhes permite escapar a este desconto. Destes contribuintes apenas 30 por cento já regularizou a situação, após notificação da Autoridade Tributária. As regras do IRS permitem que um trabalhador independente não faça retenção na fonte enquanto o valor dos recibos for inferior a dez mil euros. Ultrapassado esse patamar é necessário iniciar o desconto no mês imediatamente a seguir. As notificações por parte da Autoridade Tributária são ainda de alerta e «visam apoiar e promover o cumprimento voluntário de obrigações fiscais». Os casos identificados referem-se a 2015 e 2016 (até Setembro).