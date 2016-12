Secção: Atualidade

PSP deteve cerca de 450 pessoas na operação «Festas Seguras 2016»

Tempo de leitura: 1 m

No âmbito da primeira fase da operação «Polícia Sempre Presente – Festas Seguras 2016», que decorreu entre 15 e 26 de dezembro, foram detidas cerca de 450 pessoas. Do total de detenções, 162 deveram-se a condução com excesso de álcool, 56 por tráfico de droga, 47 por ausência de carta de condução, 26 por furto e 10 por posse de arma ilegal. Houve ainda 76 detenções que resultaram de mandado de detenção. Durante este período, segundo os dados da Polícia de Segurança Pública (PSP), foram também apreendidas 33 armas, das quais 11 eram armas de fogo. Foram ainda apreendidas perto de 36.000 doses de droga, com destaque para a cocaína (21.741 doses), heroína (7.896), haxixe (3.007) e ecstasy (770). Durante a operação, foram fiscalizadas cerca de 29.400 viaturas, tendo sido detetadas 290 infrações por falta de inspeção obrigatória, 287 por uso indevido do telemóvel e 79 por falta de cinto de segurança. Foram ainda verificadas 1.401 infrações por excesso de velocidade, através de radar. Ao nível da sinistralidade rodoviária, a PSP registou, neste período, 484 acidentes, dos quais resultaram 157 feridos (três graves e 154 ligeiros). A operação "Polícia Sempre Presente - Festas Seguras 2016" está a ser desenvolvida a nível nacional, em toda a área de responsabilidade da PSP, até ao dia 2 de janeiro de 2017.