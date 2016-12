Secção: Atualidade

PS Gouveia apresenta candidato às autárquicas

Já é conhecido o candidato do PS à Câmara de Gouveia. Será João Paulo Agra que vai estar na corrida às autárquicas do próximo ano. Atualmente é presidente da Comissão Política Concelhia do PS, tem 48 anos e é gestor.