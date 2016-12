Secção: Atualidade

Mário Soares continua em coma profundo

Segundo informação revelada, hoje, pelo porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, Mário Soares permanece em coma profundo, «não se tendo registado alteração significativa do seu quadro clínico». O antigo Presidente da República está internado há duas semanas (desde 13 de dezembro). Durante o período de internamento, Mário Soares chegou a registar melhorias e a ser transferido, na quinta-feira passada, para a «unidade de internamento em regime reservado», mas regressou, pouco tempo depois, à unidade de cuidados intensivos devido a um agravamento do seu estado de saúde.