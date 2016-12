Secção: Atualidade

Ministro pede desculpa por ter comparado concertação social a «feira de gado»

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, admitiu esta terça-feira, em declarações à TSF, que recorreu a palavras excessivas quando comparou a concertação social a uma feira de gado, pedindo agora desculpa aos parceiros sociais. As polémicas declarações foram proferidas durante o jantar de Natal do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS). «Comparei a negociação [em sede de concertação social] a uma feira de gado. O que queria dizer com isso era mostrar a dureza da negociação, a complexidade das transações», diz o ministro dos Negócios Estrangeiros à TSF. E acrescentou: «Reconheço que foram palavras excessivas, reparei que causaram desconforto entre os parceiros sociais e queria pedir-lhes desculpa por isso».