Secção: Atualidade

Covilhã e Guarda voltam a estar ligadas por comboio em 2019

Tempo de leitura: 1 m

A Infraestruturas de Portugal (IP) abriu hoje o concurso público para a modernização e eletrificação do troço Covilhã-Guarda da Linha da Beira Baixa.

O projeto, que envolve um investimento da ordem dos 85 milhões de euros, foi apresentado esta manhã na estação de caminhos-de-ferro da Guarda. A empreitada contempla a renovação integral de 36 quilómetros de via que liga as duas cidades e está desativada desde 2009.

Está prevista, entre outros trabalhos, a reabilitação de seis pontes centenárias, a remodelação de três estações e apeadeiros, a drenagem e estabilização de taludes e a automatização e supressão de passagens de nível. Nesta cerimónia a IP apresentou ainda a concordância, na Guarda, entre as Linhas da Beira Alta e da Beira Baixa. O projeto contempla a construção de uma via com 1.500 metros nas proximidades da estação local, que incluirá um viaduto ferroviário sobre o rio Diz.

Os dois investimentos ferroviários deverão estar concluídos no primeiro trimestre de 2019. Esta manhã, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, considerou que a modernização do troço Covilhã-Guarda é importante para a competitividade da região e do país. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.