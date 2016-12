Secção: Última

George Michael morreu aos 53 anos

O cantor britânico, George Michael, morreu este domingo com 53 anos. Segundo as últimas informações sobre a morte do artista, o motivo terá sido paragem cardíaca. Ícone da pop, vendeu mais de 100 milhões de álbuns ao longo de uma carreira que se estendeu por quase quatro décadas, reconhecida com dois prémios Grammy e muitos êxitos. George Michael nasceu a 25 de junho de 1963, em Londres, no Reino Unido. A sua carreira começou nos anos 80 ao lado de um amigo de escola. Os dois formaram a banda Wham, que ficou conhecida por canções como Wake Me Up Before You Go-Go, I Want Your Sex ou Freedom. Quando a banda cessou atividade, em 1986, o músico prosseguiu uma carreira a solo, igualmente bem sucedida. Aliás, foi logo no final de 1987 que George Michael lançou um dos seus temas mais conhecidos: Faith. A canção de Natal, Last Christmas, uma das mais conhecidas de sempre desta época, foi outro dos seus grandes sucessos.