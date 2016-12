Secção: Opinião

Bilhete Postal

Se me desloco…

Tempo de leitura: 1 m

Gasolina para o carro tem impostos? Tem! Encho o depósito. Sigo pela autoestrada e pago portagens que são impostos. Arrumo num lugar de aparcamento amarelo e dou com as moedas. Quatro euros por uma manhã. Pago mais impostos. Depois pensei no que paguei pelo carro – uns milhares de euros de impostos. Mas para circular pago ainda uns impostos de circulação e umas inspeções periódicas. Se comer fora, porque fui a Lisboa de carro, ou à Guarda fazer as consultas, pago! E tem lá uns 13% de IVA. Já foi mais e já foi menos. Para abrir um consultório pago a várias instituições além da obra, do investimento em material (todo ele com IVA incluído) e depois, se ganho algum, toca de mandar o IRS e no final ajustar o IRC da atividade comercial. No fundo isto funciona de um modo brutal: eu pago, tu pagas, ele paga, nós pagamos vós pagais e eles gastam! Mas gastam o que há e o que não há, por isso precisamos de empréstimos exteriores. O problema é que eles querem que parte do que pago vá para construir um Estado imenso que é deles e serve para gastar o que me pedem e o que vão buscar fora! Bolas, que impressiona olhar para todos os papéis que pago.

Por: Diogo Cabrita