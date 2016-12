Secção: Desporto

Bom jogo de futebol no Municipal da Serra da Esgalhada entre os dois primeiros do Distrital da Guarda que terminou com vitória incontestada

Fornos derrota Sp. Mêda e lidera isolado

Medenses sentiram dificuldades para travar os atacantes fornenses

Um dos jogos mais importantes deste campeonato distrital da Guarda disputou-se no domingo, com o Fornos a receber e vencer o Sp. Meda por 2-0 num excelente espetáculo de futebol.

A partida começou muito equilibrada entre duas equipas com bons valores, alguns deles ainda muito jovens, tendo sido os locais os primeiros a criar perigo numa investida de Bruno Costa que o guardião Valter contrariou sem grandes dificuldades. A formação medense também estava determinada a pontuar no Municipal da Serra da Esgalhada e contribuiu com a sua quota parte do espetáculo futebolístico. Aos 20’, Rafa cruzou para Bruno Morgado na área, que não conseguiu emendar da melhor forma. Já o Fornos pressionava e tinha em Rui Lopes – o melhor em campo – a “maior dor de cabeça” para a defesa adversária. Aos 27’, o jovem fornense cobrou um canto na esquerda e Miguel apareceu na área a cabecear, de forma perfeita, para abrir o ativo sem qualquer hipótese para Valter.

Pouco depois, os locais tiveram uma contrariedade, pois Kim, o jogador-chave no ataque, teve de sair devido a lesão. O equilíbrio persistia com as equipas a procurarem o ataque. Numa dessas jogadas, aos 37’, o medense Bruno Morgado podia ter empatado, mas Gonçalo resolveu. O Fornos voltou a entrar a todo gás para o segundo tempo, perante um Mêda que tentava equilibrar a contenda e sentia muitas dificuldades para segurar o tridente atacante, onde se destacavam Rui Lopes e Bruno Costa. Em consequência, também o guardião medense brilhava, já que Valter travou a grande maioria dos sucessivos ataques dos locais e mostrou o seu valor, sendo, sem dúvida, um dos melhores guarda-redes a nível distrital.

A partida estava bastante emotiva e as equipas procuravam fazer funcionar o marcador. Pelo Sp. Mêda, Pimenta era o mais inconformado, mas a defesa local mostrava-se intransponível. Já o Fornos aumentou a vantagem aos 64’, novamente numa jogada de Rui Lopes, que assistiu João Neves para fazer segundo golo. Com 2-0 no marcador tudo se complicava para a formação de Filipe Martins, que não desistiu de motivar os seus jogadores numa tarde em que estavam sem argumentos para conseguir dar a volta ao resultado.

Pouco depois, Bruno Gomes atirou à barra da baliza de Valter na cobrança de um livre, enquanto o medense Pedro Rodrigues, outro jovem com valor, viu o seu remate ser defendido por Gonçalo. Na reta final, Pimenta solicitou Pedro Rodrigues que emendou por cima da barra do Fornos. Estava feito o resultado que isola novamente o Fornos de Algodres no primeiro lugar do campeonato. Arbitragem muito positiva.

António Pacheco