Equipa de Filipe Gouveia somou nova vitória na IIª Liga depois da histórica qualificação para os quartos-de-final da Taça de Portugal

Sp. Covilhã derrota Leixões reduzido a nove

Davidson marcou único golo do encontro de penálti

Depois da histórica vitória em Braga e da qualificação para os quartos-de-final da Taça de Portugal, o Sp. Covilhã venceu no domingo o Leixões, em casa, por 1-0 na 19ª jornada da IIª Liga. Os visitantes terminaram a partida com nove elementos.

Com este resultado, os comandados de Filipe Gouveia subiram ao 10º lugar da geral e estão na mó de cima após um início de época desastroso. No Santos Pinto, o jogo começou aberto e com intensidade, com os locais a serem mais perigosos e a protagonizarem a primeira ocasião de perigo logo aos 5’. Medarious, assistido por Harramiz, fez a bola passar rente ao poste da baliza leixonense. Depois deste aviso o encontro tornou-se mais monótono, já que os visitantes “apertaram” as suas linhas e passaram a ser mais calculistas, dificultando a ação dos covilhanenses, que não souberam contrariar o último reduto defensivo do Leixões. Antes do intervalo, Harramiz, em zona frontal, à entrada da área, ainda tentou a sorte, mas a bola saiu por cima da baliza.

No segundo tempo, a formação de Matosinhos sofreu o primeiro revés aos 54’ minutos, quando Malele viu dois cartões amarelos em dois minutos e foi expulso. Pelo Covilhã Chaby assustou, enquanto na outra área Bruno China atirou ao lado. Com os locais a pressionarem, o guarda-redes Ricardo defendeu, contra a trave, um remate de Medarious que levava selo de golo a meio do segundo tempo. O marcador funcionou aos 75’ para os “leões da serra” graças a Davidson, na conversão de uma grande penalidade a castigar falta de Silvério – que foi expulso com vermelho direto – sobre Medarious. Em superioridade numérica, o Covilhã teve uma ocasião flagrante para aumentar a vantagem aos 88’, mas Ricardo travou a investida do avançado Davidson. Os serranos jogaram ontem, após o fecho desta edição, nos Açores com o Santa Clara para a 20ª jornada do campeonato.