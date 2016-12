Secção: Região

Grande parte das unidades hoteleiras da região tinham asseguradas taxas de ocupação acima dos 80 por cento a duas semanas do Réveillon

Serra da Estrela quase esgotada para a passagem de ano

Montanha atrai milhares de portugueses por causa da neve e dos programas de fim de ano

A Serra da Estrela é um destino de eleição para a passagem de ano e começa a ser procurado para o Natal, perspetivando-se este ano grandes taxas de ocupação nas unidades hoteleiras da região.

«A Serra da Estrela é o destino que melhor combina com o imaginário associado a esta época e naturalmente que temos programas que pretendem atrair muitos visitantes e simultaneamente contribuir para que estes possam tirar o melhor partido da estadia e do cenário», afirmou Bruno Fernandes, diretor-geral das unidades Luna na Serra da Estrela. Da oferta deste grupo constam o Hotel Serra da Estrela, os Chalés de Montanha e o Hotel dos Carqueijais, que têm uma capacidade total para cerca de 500 pessoas – uma lotação que será atingida, pelo menos, na última noite de 2016. «Nos últimos anos chegou-se sempre à lotação máxima e este ano a expectativa é de que tal se repita, até porque, a três semanas do fim do ano, as reservas já estão acima dos 75 por cento», referiu Bruno Fernandes, especificando que o preço do programa de duas noites para duas pessoas no Hotel dos Carqueijais custa 710 euros, valor que sobe para os 820 euros no Hotel Serra da Estrela.

Passar o Natal fora de casa é uma opção cada vez mais comum e estas unidades Luna da Serra da Estrela apresentam igualmente uma oferta específica a 290 euros para duas pessoas que inclui alojamento, jantar de Consoada e ceia, havendo ainda a possibilidade de lhe juntar o almoço de Natal no dia 25. Segundo aquele responsável, a procura tem sido considerável e a taxa de ocupação está acima dos 60 por cento. Sem qualquer vaga disponível está já o H2otel, em Unhais da Serra, que tem 90 quartos e cuja oferta para o fim de ano se baseava num programa especial de três noites com o preço de 685 euros por pessoa. «Esgotámos a passagem de ano há cerca de um mês e para o Natal também já preenchemos totalmente, o que não nos surpreende porque estamos a falar de uma oferta diferenciadora e de qualidade que fidelizou o público desde o primeiro momento», justifica Luís Veiga, administrador do grupo Natura IMB.

Este grupo espera ainda casa cheia nos seus dois hotéis na Covilhã, o Covilhã Parque e o “Puralã-Wool Valley”, e também nas duas unidades na Guarda (Vanguarda e Lusitânia), mas que deve ser um pouco mais reduzida no Natal. Em Seia, outra das principais portas de entrada da Serra da Estrela, o Hotel Eurosol tem para os últimos dias do ano pacotes para duas noites (385 euros/2 pessoas), três noites (469/duas pessoas) e quatro noites (546 euros/2 pessoas), sendo que as reservas já estão nos 90 por cento, adiantou o diretor daquela unidade, Miguel Camelo. No entanto, a procura não tão acentuada para o Natal, mas tem vindo a aumentar, assinala o responsável, segundo o qual se perspetiva que a taxa de ocupação possa chegar aos 50 por cento.