Editorial

Festas de Natal

1. Esta quadra é um bom momento de afirmação turística de localidades que apostam na animação natalícia como forma de dinamização cultural e económica – não apenas junto do mercado da saudade e da memória, mas também apostando em atrair visitantes de todo o país e mesmo das regiões vizinhas de Espanha.

A predileção vai para a Aldeia do Natal em Cabeça, concelho de Seia, que recebe os visitantes mais atentos e curiosos de todo o país, naquela que passou a ser maior estrela da constelação natalícia. Com o lema “uma aldeia genuína; por mãos de gente genuína”, afirmou-se de forma «sustentável» pela aposta na natureza, nos costumes e na vivência singular das suas gentes. Em plena Serra, consegue não apenas receber muitos visitantes, mas assumir-se como uma aposta turística e económica de futuro.

2. Também uma referência regional e um verdadeiro estandarte da quadra natalícia é o Presépio no Sabugal. Este ano com mais espaço, mais arte e muita animação o Presépio espantou visitantes e animou as crianças de toda a região que tiveram oportunidade de deliciar-se por um dos melhores cenários natalícios que se faz em Portugal. O Presépio do Sabugal é uma verdadeira celebração à criatividade e engenho cuja tradição é há muitos anos reconhecida.

3. Outra aposta ganha é a da “Guarda, cidade Natal”, que este ano “saiu” à rua pelo terceiro ano consecutivo. Aproveitar o frio, sempre associado ao Natal, como imagem de marca dá sentido à animação do centro da cidade (pena que a “cidade Natal” seja mesmo só no centro e o Natal não chegue ao resto da cidade). O palco da Praça Velha é um excelente cenário para a animação natalícia, ainda que, efetivamente, tire brilho e categoria à Sé – a pista de gelo devia ser em outro local…

4. A quadra natalícia é o período de família por excelência, é um tempo de alegria contagiante, de festa e harmonia, de prendas e despesas extra, de brinquedos e crianças, de doces e excessos. Mas é também um tempo de solidariedade, de ajuda e partilha. Por vezes até de nostalgia e saudade, tanta que os que vivem longe calcorreiam quilómetros para comungarem todo o espirito natalício com as famílias, como só mesmo nesta quadra - a época da família, da partilha e da alegria.

É a quadra do ano mais importante para a vida comercial, mas é essencialmente o tempo da concórdia, da solidariedade e fraternidade com quem precisa, este é o fantástico tempo das crianças, da amizade e do amor. Aproveitemos o momento!

Desejo-lhe um Feliz Natal