Secção: Atualidade

Ranking de Escolas 2016: três melhores escolas no distrito da Guarda

No distrito da Guarda, a Escola Secundária Afonso de Albuquerque está posicionada no primeiro lugar, com uma média de 11,31. No ranking geral, encontra-se na posição 148 e apresenta um indicador de sucesso correspondente a 2,53%. Em comparação ao ano anterior (posição 213), a Escola Secundária Afonso de Albuquerque subiu 65 posições.

De seguida, com 164 provas realizadas e com uma média de 10,85, encontra-se a Escola Secundária de Pinhel. Este ano, também esta escola subiu de posição, em comparação ao ano anterior, no ranking de melhores escolas do país. No ano de 2015 encontrava-se na posição 386 e este ano está na posição 244.

Em terceiro lugar, encontra-se a Escola Secundária de Gouveia com uma média de 10,45. No ranking geral, está em 342.º lugar e subiu três lugares em comparação ao ano anterior (345).