Secção: Atualidade

Quase uma em cada quatro escolas tiveram média positiva no exame nacional de Português

Tempo de leitura: 1 m

Segundo os dados do Ministério da Educação, relativos aos exames nacionais do ensino secundário de 2016, das 625 escolas públicas e privadas que levaram alunos a exame na disciplina de Português do 12.º ano, 456 tiveram uma nota média igual ou superior a 10 valores.

A Academia de Música de Santa Cecília foi a escola, privada, com melhores resultados. Com 14 exames conseguiu uma média correspondente a 15,64 valores, quase um valor acima dos 14,86 valores de classificação interna (CIF).

O Colégio Cedros e o Colégio Horizonte, ambos situados no Porto e com menos de 10 exames realizados, ocupam o 2.º (15,3 valores) e o 3.º lugar (15,16 valores), respetivamente.

Entre as dez melhores, a primeira escola pública aparece na 7.ª posição. A Escola Básica e Secundária Vila Cova, de Barcelos, conseguiu uma nota média de 14,27 valores com 20 exames realizados, uma prestação acima das notas internas da escola.

A fechar a lista das dez melhores escolas está a secundária Josefa de Óbidos, situada em Lisboa, que com 22 exames realizados conseguiu uma média em exame correspondente a 14,1 valores, quase dois valores acima dos 12,56 valores de CIF.

Entre as médias mais baixas estão escolas de Lisboa, Porto, Vila Real, Guarda e algumas escolas portuguesas no estrangeiro, com médias no exame entre os seis e os sete valores, cerca de metade daquilo que registam na CIF, que varia entre os 12 e os 13 valores.