Campeonato de Portugal

Gouveia derrotado em Águeda

Tempo de leitura: 1 m

O Desportivo de Gouveia deu luta em Águeda, no domingo, mas acabou por perder com o Recreativo local por 1-0.

O campeão distrital da Guarda em título segurou as investidas dos locais, que ocupam o quarto lugar da série D do Campeonato de Portugal, até aos 64’, quando Zé Bastos marcou o único golo da partida relativa à 13ª jornada. O Águeda segurou depois o jogo e soube contrariar até ao apito final as movimentações ofensivas dos gouveenses. Após este encontro, os serranos permanecem no sexto lugar da geral com 17 pontos e no domingo recebem o Anadia, segundo classificado da série. No domingo, o Desportivo de Gouveia, orientado por Luís Brazete alinhou com Bruno Bolas, Edson, Quim Teixeira, Oumar, Elvis, Otávio, Allan (Melo, 47’), Márcio (Ambrose, 78’), Traoré (Hélder, 66’), Abdoulaye e Ednilson.