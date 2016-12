Secção: Desporto

Equipa de Filipe Gouveia está em franca recuperação e no sábado empatou em Barcelos com o Gil Vicente

Sp. Covilhã já é 11º na IIª Liga

Chaby acertou na barra aos 58’, na mais flagrante ocasião dos serranos

O Sp. Covilhã empatou 0-0 no terreno do Gil Vicente, no sábado, em partida da 18ª jornada da IIª Liga. Os visitantes poderiam ter ganho o encontro não fosse o desacerto dos seus avançados, pelo que o empate sem golos reflete um jogo de fraca qualidade, muito disputado no meio do terreno e com poucas ocasiões de golo.

Os serranos dominaram o primeiro tempo e protagonizaram as principais oportunidades para inaugurar o marcador. Aos 12’, Davidson rematou para a defesa de Vozinha, aos 36’, foi Medarious a enviar uma bola à barra e, aos 39’, Chaby apareceu bem colocado, mas o remate saiu fraco e o guardião barcelense defendeu com relativa facilidade. Do lado do Gil Vicente destaque para um único remate digno de registo aos 23’ pelo estreante camaronês de 20 anos Marius Noubissi. No segundo tempo a toado do jogo não mudou, com o espetáculo a primar pela pobreza. Os gilistas ficaram em inferioridade numérica aos 56’ após Marius Noubissi ver o segundo amarelo em seis minutos.

Mesmo assim, os comandados de Filipe Gouveia não conseguiram marcar e não foi por falta de ocasiões. A mais flagrante foi um remate de Chaby à barra, na cobrança de um livre, aos 58’, No minuto seguinte coube ao guardião serrano Igor Rodrigues negar o golo a Brou com uma grande defesa. Com o aproximar do final do encontro, os visitantes acreditaram que poderiam conquistar os três pontos e pressionaram no meio campo local, enquanto os donos da casa tiveram mesmo que defender a igualdade. Após esta jornada, o Sp. Covilhã é 11º classificado, com 22 pontos e no domingo recebe o Leixões.