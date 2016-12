Secção: Região

Antiga cidade de Belém foi recriada no Largo da Fonte com centenas de figuras e toneladas de elementos recolhidos na natureza

Sabugal tem o maior presépio natural do país

Tempo de leitura: 2 m

Presépio pode ser visitado até 8 de janeiro, todos os dias, das 8h30 às 23 horas, e tem entrada livre

O maior presépio natural do país é atração no Sabugal até 8 de janeiro. Montada no Largo da Fonte, no centro da cidade raiana, a cena mais representativa do Natal inspira-se na antiga cidade de Belém, reconstituída em cerca de 1.100 metros quadrados.

Os funcionários da autarquia usaram mais de 500 toneladas de troncos de castanheiros, heras e musgos, entre outros elementos recolhidos na natureza, bem como centenas de imagens. «Nenhum pormenor foi descurado, como a fruta, a horta, os produtos nas bancas. Os nossos trabalhadores fizeram um trabalho extraordinário, no fundo, construíram Belém», sublinhou a vice-presidente do município, na inauguração da estrutura na passada quarta-feira perante centenas de pessoas. Delfina Leal destacou também as dimensões do presépio, pois foi montado a uma escala «em que os visitantes entram nele e têm a perceção de serem também eles elementos ou personagens».

A autarca admitiu que o investimento nesta atividade é «difícil de calcular, até porque houve muitas dádivas de particulares», mas ressalvou que «não será nada que qualquer Câmara não possa suportar». Na sua opinião, o mais importante «é transmitir o sentimento e o espírito do Natal através de um presépio que tem a ver com as nossas raízes, as nossas tradições, pois era com elementos recolhidos na natureza que se faziam e ainda fazem os presépios no Sabugal». Delfina Leal adiantou que o crescimento do presépio e a mudança de local – anteriormente era feito em frente aos Paços do Concelho – devem-se «às muitas solicitações e às muitas visitas nos anos anteriores, mas penso que já não será possível crescer mais».

Na quarta-feira foi também ligada a iluminação de Natal e aberta uma exposição de trabalhos realizados por alunos das escolas e IPSS do concelho. Já o “Mercadinho de Natal”, onde é possível adquirir produtos e artesanato local, funciona de 16 a 18 e de 23 e 24 de dezembro. O presépio pode ser visitado até 8 de janeiro, todos os dias, das 8h30 às 23 horas, e tem entrada livre.