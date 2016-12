Secção: Região

Autarca acredita que projeto vai contribuir para promover a coesão territorial e a integração social de populações maioritariamente envelhecidas

“Trancoso SIM” liga freguesias à sede do concelho

O minibus “Trancoso SIM” será gratuito até ao final deste mês

Já circula no concelho de Trancoso o minibus do serviço “Trancoso SIM”, uma rede de transportes coletivos a baixo custo que liga as freguesias à cidade e contempla ainda um circuito urbano. O projeto resulta de uma parceria entre a autarquia e a empresa Transdev para complementar os circuitos já existentes.

Desde segunda-feira os trancosenses têm à sua disposição cinco linhas (uma por dia útil) de ligação a Trancoso, um circuito urbano que serve diariamente alguns dos pontos principais da cidade e ainda um sistema de transporte a pedido (271 829 120 ou 965 053 840) ao qual pode recorrer os utentes de 33 localidades que não integram os circuitos diários. O serviço contempla também ligações à estação de caminhos-de-ferro de Vila Franca das Naves às sextas e aos domingos em horários compatíveis que a chegada e partida dos comboios. Os preços são de um euro por cada viagem (circuitos semanais e transporte a pedido) e de 0,50 euros na “cidade de Bandarra”. O “Trancoso SIM” será gratuito até ao final deste mês, sendo que os circuitos a partir das freguesias iniciam-se diariamente às 9h30, em direção ao centro de Trancoso, acontecendo o regresso às 12h45.

«Este serviço é de vital importância para as nossas populações, pois permite uma ligação mais frequente e regular entre as nossas freguesias e a sede do concelho», disse Amílcar Salvador na apresentação do “Trancoso SIM”, na passada sexta-feira. Para o autarca, o projeto vai contribuir para «promover a coesão territorial, facilitando o dia-a-dia de populações maioritariamente envelhecidas com algumas dificuldades económicas e com muitas dificuldades de transporte». O edil acredita que também poderá melhorar a integração social destes munícipes: «Com o “Trancoso SIM” estamos, acima de tudo, a prestar um bom serviço às nossas populações, sobretudo àquelas que mais dificuldades têm», sublinhou Amílcar Salvador.

A medida vai custar cerca de 54.900 euros anuais ao município, que ficará com as receitas resultantes da venda de bilhetes e de espaços publicitários. Atualmente, a Transdev presta um serviço similar em Pinhel, onde arrancou em setembro, e está a negociar a sua replicação no concelho da Mêda, anunciou João Paulo Araújo. O administrador do segundo maior operador de transportes coletivos em Portugal revelou também que está «a ser estudada com a Câmara a ligação de Trancoso à Guarda e à rede de expressos». Em Figueira de Castelo Rodrigo a autarquia concessionou o serviço “Cegonha Móbil” à empresa Lopes & Filhos.