Famalicão

Novo quartel de bombeiros comparticipado

À segunda foi de vez. A construção do novo quartel dos bombeiros de Famalicão da Serra (Guarda) vai ser comparticipada por fundos comunitários.

António Fontes, presidente daquela Associação Humanitária, adianta que a candidatura, orçada em 618 mil euros, foi aprovada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) e que as obras poderão arrancar em janeiro. De acordo com o dirigente, o POSEUR garante 85 por cento do valor global da obra (525 mil euros) e os restantes 15 por cento da componente nacional serão suportados pela Câmara da Guarda em 85 por cento. «Os outros 15 por cento, que equivalem a cerca de 14 mil euros, serão assegurados pela corporação», disse António Fontes, que lamenta que o equipamento do edifício, orçado em cerca de 25 mil euros, tenha sido excluído do financiamento. «Isso vai obrigar-nos a um grande esforço financeiro», acrescentou o responsável, adiantando que a corporação vai dinamizar uma campanha de angariação de fundos.

O novo quartel ocupará 1.700 metros quadrados e, segundo o dirigente, representará «um novo ciclo» para a corporação que ocupa um edifício cedido pela paróquia e «não tem condições de trabalho nem de operacionalidade». A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Famalicão da Serra foi criada a 3 de julho de 2007, sucedendo à Secção Destacada dos Bombeiros Voluntários de Gonçalo, que também ocupava as atuais instalações. O projeto tinha sido candidatado a apoios comunitários há quatro anos, mas a candidatura não foi aceite.