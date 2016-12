Secção: Sociedade

Atual direção da AAUBI está de saída e às eleições desta quinta-feira apenas concorre a lista liderada por Raquel Curto

Ubianos vão a votos

Lista M é liderada por Raquel Curto

Decide-se hoje o futuro da Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI). Com o lema “Movimenta a Mudança”, a Lista M é a única que vai a votos.

Liderada pela aluna de Ciências de Farmacêuticas, Raquel Curto, a lista apresenta como prioridade a «política educativa», refere em comunicado. Desta forma os candidatos à liderança da AAUBI consideram que a associação «deve ser uma estrutura capaz de interpretar os sinais, delinear estratégias com sentido de oportunidade, bem como orientar a agenda associativa no sentido que considerar mais vantajoso para a defesa dos estudantes da comunidade ubiana». É desta forma que Raquel Curto espera aproximar os estudantes e os núcleos da associação que os representa. Sendo o abandono escolar um tema cada vez mais presente, o combate ao mesmo será um dos focos da equipa de Raquel Curto através de «esclarecimentos junto dos estudantes e da defesa da reintrodução do Programa Retomar, que apoiava a reinserção de indivíduos que abandonaram os seus estudos».

A discriminação positiva para instituições do interior do país com o objetivo de promover o aumento do número de alunos e a revisão da fórmula de financiamento universitário também serão trazidos ao debate, bem como a revisão do Regime de Atribuição de Bolsas e o apoio à integração de jovens e investigadores, onde a UBI tem 20 por cento, longe da diretiva europeia que é de 33 por cento. A lista liderada por Raquel Bento pretende desenvolver a sua ação em sete áreas: desporto, relações públicas, comunicação, cultura, pedagogia, saúde e ação social. A acompanhar a estudante de Ciências Farmacêuticas estão Tiago Lindeza (Gestão) e Luís Vítor Silva (Ciências Farmacêuticas) como candidatos à vice-presidência. Tiago Afonso (doutoramento em Economia) avança para a Mesa da Assembleia-Geral de Estudantes e Joana Rodrigues (Bioengenharia) concorre à presidência do Conselho Fiscal.

De saída está Francisca Castelo-Branco, após dois anos à frente da “Casa Azul”. Se em setembro ponderou uma recandidatura, por considerar que não iria conseguir terminar o projeto a que se propôs, a estudante mudou de opinião após a renegociação de alguns contratos. «Conseguimos que entidades privadas tenham financiado por completo o investimento de cerca de 16 mil euros para equipar de novo as cerca de 21 modalidades do Desporto Universitário», adiantou a O INTERIOR a ainda dirigente da AAUBI. A isto juntou-se também o facto de poder, até janeiro, «pagar todas as dívidas a fornecedores locais que se arrastavam há alguns anos», pelo que decidiu fechar o ciclo do projeto C.

Francisca Castelo-Branco garante sair de «consciência tranquila» e com «exatamente a mesma convicção do ano passado: não gosto de projetos inacabados. O nosso está assim terminado, e é tempo de renovação. Neste tipo de associações é sempre importante que haja renovações e ideias novas, desde que não percamos o foco principal que são os estudantes», esclareceu.

Tudo em aberto no Conselho Geral

Contrariamente ao que foi noticiado na edição do passado dia 17 de novembro, continua tudo em aberto para a eleição do próximo reitor da UBI.

Contactado por O INTERIOR, Jorge Pereira, cabeça de lista da força mais votada pelos estudantes, afirmou que «ainda não definimos quem iremos apoiar». Essa decisão apenas surgirá «depois da tomada de posse dos membros eleitos e da apresentação das candidaturas formais à reitoria da instituição beirã», afirmou o estudante.