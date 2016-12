Secção: Atualidade

Gustavo Duarte sem apoio da concelhia para recandidatura em Foz Côa

A comissão política do PSD de Foz Côa prenunciou-se ontem sobre o próximo candidato às autárquicas de 2017. Através de votação por voto secreto, foi Artur André Xavier, atual presidente da concelhia, que obteve mais votos, cinco no total, passando à frente do atual presidente da Câmara do concelho, Gustavo Duarte, que obteve apenas três votos. Já José Nuno Barreto, também na corrida, não obteve qualquer voto.

Desta forma,«foi já indicado à comissão política distrital que o candidato desta comissão política é Artur André Xavier», revela a comissão política do PSD de Foz Côa.