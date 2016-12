Secção: Atualidade

E já vão quatro Bolas de Ouro para Cristiano Ronaldo

Tempo de leitura: 1 m

Os dois títulos europeus, de seleções, por Portugal, e clubes, pelo Real Madrid, mais 51 golos, conduziram o futebolista português Cristiano Ronaldo à conquista da sua quarta Bola de Ouro, confirmada pela revista “France Football”.

Depois das vitórias de 2008, 2013 e 2014, o capitão da seleção portuguesa de futebol fez o “tetra”, deixando para trás os holandeses Johan Cruyff (1971, 73 e 74) e Van Basten (1988, 89 e 92) e o francês Michel Platini (1983, 84 e 85). Cristiano Ronaldo, que até ao momento soma 51 golos em 55 jogos realizados em 2016, está agora apenas a um ceptro do argentino Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015), que bateu pela terceira vez nos últimos quatro anos.

Ronaldo, de 31 anos, e Messi, de 29, venceram, aliás, os últimos nove troféus desde 2008, sendo que bem se pode dizer que, em 2016, o português bateu o jogador do FC Barcelona no desempate por grandes penalidades. Para chegar aos dois títulos europeus, Cristiano Ronaldo passou por duas “lotarias”, que ultrapassou, com a sua ajuda, nos quartos de final do Europeu, face à Polónia, e na final da Liga dos Campeões, perante o Atlético de Madrid.

Em contraste, Messi, que em 2016 soma 58 golos em 61 jogos, voltou a falhar um título pela Argentina nos penáltis, sendo que também ele não acertou no desempate com o Chile, na final da Copa América, o que o levou a equacionar deixar a seleção, ideia posteriormente abandonada.