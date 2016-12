Secção: Atualidade

António Guterres toma hoje posse como secretário-geral da ONU

Tempo de leitura: 1 m

Esta segunda-feira António Guterres presta juramento como secretário-geral da ONU. A cerimónia, que decorre durante esta tarde, terá lugar na sede da organização, em Nova Iorque.

Estarão presentes os representantes dos 193 estados membros da ONU. Portugal, que faz parte das Nações Unidas desde 1955, será representado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo primeiro-ministro, António Costa.

No discurso inaugural e depois de fazer o juramento sobre a Carta das Nações Unidas, António Guterres deverá traçar as linhas do seu "programa de governo", desde a resposta às crises globais até ao processo de reforma da maquinaria institucional da ONU.

O novo secretário-geral das Nações Unidas vai iniciar o seu mandato, de cinco anos, a 1 de janeiro de 2017, três semanas antes da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América, em Washington.