Crónica Política

Papas, bolos, tolos e coisas que tais

A Guarda tornou-se nos últimos anos notada a nível nacional pela judicialização de diversos conflitos no nosso hospital. Fosse pelo ridículo de muitos deles, pela sistemática incompetência, ou pela simples falta de compreensão do sentido das leis, passou a imperar naquela casa a celebérrima Lei de Murphy: “Qualquer coisa que possa correr mal, correrá mesmo mal, e ainda por cima no pior momento possível”.

Vem isto a propósito de mais um escândalo que promete fazer correr rios de tinta e dar azo a outras consequências a que já estamos habituados.

A bronca conta-se em poucas palavras. A administração da ULS, numa clara manobra de propaganda destinada à sua auto preservação, anunciou pomposamente nas redes sociais a assinatura de um «contrato com a empresa de arquitetura da Guarda que venceu o concurso para a elaboração do projeto de requalificação do pavilhão cinco», no âmbito de uma projetada obra de 2 milhões e meio de euros.

O problema é que há certas vaidades com perna curta que às vezes complicam mais do que ajudam. O ministro da Saúde confessou na Assembleia da República que não sabia de nada, dando o pontapé de saída para uma polémica que ainda vai no adro…

Logo saíram a terreiro cavaleiros e forcados, cada um a defender sua faena. De um lado, aqueles que exigem o respeito pelo direito ao esclarecimento e à transparência. Do outro, os “boys” do costume, agarradinhos à bandeirinha partidária, gritando a plenos pulmões “deixem-nos fazer obra”! Pelo meio, alguns cidadãos fazendo aquelas perguntas difíceis que nunca dão jeito nenhum em alturas destas…

Como o presidente da ULS, isto é, aquela personagem que detém o poder por trás do palco, é, na prática, o Dr. Álvaro Amaro, aqui vão uns recaditos para os forcados que costumeiramente respondem à sua voz de comando.

Não fica nada bem a ARS do Centro indicar à administração da ULS quatro firmas para serem consultadas no âmbito do projeto de arquitetura em causa e o contrato ser depois celebrado com uma quinta firma que a ARS nem sequer indicou.

Não fica nada bem que essa quinta firma navegue por acaso na esfera, e passo a recorrer a uma expressão que já fez história na imprensa local, do “filho do construtor que emprestou a Álvaro Amaro a sede de campanha”.

Não fica nada bem à administração da ULS que, no seu fervor de mostrar obra futura, faça ajustes diretos com uma firma de arquitetura sem sequer conhecer a obrigatoriedade de procedimentos mínimos pré-contratuais que aqui não vou elencar só para não perceberem aquilo que está para lhes cair em cima.

Não fica nada bem ao Dr. Álvaro Amaro, até pela experiência que já deveria ter destas coisas pelo seu extenso currículo na contratualização de ajustes diretos, não ter percebido ainda que no domínio da contratação pública há situações em que o concurso público constitui o procedimento que dá alento e substância aos princípios da concorrência, e que este caso da ULS era uma delas.

Não fica nada bem a todos nós que os tribunais já estejam em cima disto ou que a tutela insista em manter em funções uma administração hospitalar tão trapalhona.

Nem fica nada bem que alguns insinuem que o Dr. Álvaro Amaro, só porque tem olho para a coisa, julga que somos todos cegos.

E muito menos fica bem que se diga que um dia destes nem as papas e bolos os safam e que se não forem coisas piores, pelo menos das multas no Tribunal de Contas já não se livram.

Em política, o que parece é. Álvaro Amaro já deveria ter percebido que há na vida dois tipos de pessoas que podem dar cabo dos nossos projetos: os amigos incompetentes e os inimigos obstinados. Juntá-los no mesmo saco é o pior de dois mundos. Pior do que isso, só mesmo julgar-se que se tem um ajuste direto no papo. Ou então o rei na barriga.

Por: Jorge Noutel