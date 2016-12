Secção: Desporto

A divisão de pontos revela-se ajustada, mas o resultado não favoreceu os fornenses que foram alcançados pelo Sp. Mêda na liderança

Fornos e Sabugal empatam

Tempo de leitura: 2 m

Era aguardada com muita expetativa a partida que opunha os dois primeiros classificados da Iª Divisão Distrital da Guarda, o Fornos de Algodres e o Sabugal, duas equipas com grandes pergaminhos.

Perante uma grande assistência, as equipas protagonizaram uma partida de bom nível, com o equilíbrio a ser a nota dominante da primeira parte e com oportunidades para os dois lados. Apesar disso a igualdade a zero manteve-se até ao intervalo e no regresso para o segundo tempo o Fornos e o Sabugal surgiram mais determinados e mais ativos na frente com o objetivo de fazer funcionar o marcador. Acutilantes, os locais foram os primeiros a marcar aos 59’, por intermédio de João Neves. Mas os raianos tinham vindo ao Municipal da Esgalhada para não perder pontos e não desmobilizaram, tendo restabelecido a igualdade pouco depois. João Pedro cobrou um livre para a área e a bola acabou por ser desviada para a baliza por um defesa fornense.

O jogo ficou mais animado e ambas as equipas poderiam ter marcado novamente, mas o resultado já não sofreu alterações. Contudo, na reta final registo para um lance complicado que suscitou dúvidas, já que a bola entrou na baliza do Sabugal, mas o árbitro Hugo Geraldes terá visto alguma irregularidade e anulou a jogada. A divisão de pontos revela-se ajustada pela entrega ao jogo das equipas, que proporcionaram uma boa tarde de futebol.

António Pacheco