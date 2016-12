Secção: Desporto

Serranos receberam e venceram o Varzim na 17ª jornada e deixaram a zona de despromoção

Sp. Covilhã sobe quatro lugares na IIª Liga

Medarious substituiu Luís Pinto aos nove minutos de jogo

O Sp. Covilhã subiu quatro lugares na classificação da IIª Liga após vencer o Varzim por 2-0 no domingo em jogo da 17ª jornada. Os serranos são agora 13ºs da geral, com 21 pontos, os mesmos que Vizela, Famalicão e Porto B.

Os covilhanenses foram sempre a equipa com maior cariz ofensivo, mas no primeiro tempo as suas movimentações esbarraram numa formação compacta, com o Varzim a tapar de forma eficaz os caminhos para a sua baliza. Para contrariar o domínio do Covilhã, os visitantes apostavam em tentar surpreender nas transições e quase o conseguiram aos 14’, quando Keaton isolou Renna, mas Igor Rodrigues negou o golo ao brasileiro. Contudo, os locais adiantaram-se no marcador aos 40’, num livre à entrada da área concretizado por Chaby, que já antes tinha ameaçado as redes poveiras. Pouco depois foi Joel, assistido pelo avançado emprestado pelo Sporting, a cabecear por cima da barra.

No início do segundo tempo o Varzim surgiu com maior intensidade ofensiva e mais rematador. Aos 49’, o guardião do Covilhã travou o remate de Rui Costa e, volvidos três minutos, o árbitro Carlos Cabral assinalou mão de Zarabi na área. Mas Igor Rodrigues defendeu com junto ao poste a grande penalidade batida por Jean e evitou a igualdade. Aos 59’, os visitantes ficaram reduzidos a dez unidades depois de Delmiro ter visto o segundo cartão amarelo a castigar uma “gravata” a Davidson. Até ao final, os serranos assumiram o controlo do jogo e voltaram a marcar aos 86’ pelo recém-entrado Bokila, que fixou o resultado final. No domingo, o Covilhã desloca-se a Barcelos para defrontar o Gil Vicente, atual 14º da IIª Liga.