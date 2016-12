Secção: Região

Governo quer aumentar o número de visitas ao Museu e ao Parque Arqueológico e «consolidar» o Vale do Côa enquanto polo de atração turística

Côa Parque recebe mais de 639 mil euros para equilibrar contas

Fundação foi criada em 2011 para gerir o Museu do Côa e o Parque Arqueológico

A resolução do Conselho de Ministros que estabelece as condições para a viabilização da Côa Parque, a fundação que gere o Museu do Côa e o Parque Arqueológico, foi publicada em “Diário da República” no último dia de novembro.

O diploma autoriza que este ano, para o equilíbrio de contas daquela entidade, sejam efetuadas as transferências de 351.683 euros da Direção-Geral do Património Cultural, 127.885 da Agência Portuguesa do Ambiente e igual valor do Turismo de Portugal. Já o município de Vila Nova de Foz Côa deverá transferir 25.577 euros e a Associação de Municípios do Vale do Côa 6.394 euros. Uma das «orientações de ação» definidas na resolução vai no sentido de «promover que o conselho de fundadores elabore um conjunto de recomendações ao seu conselho de administração, que permitam estabelecer a coordenação entre as entidades a envolver no projeto e a Fundação, com vista à sua revitalização, ao maior envolvimento da população, ao reforço da integração no território, à valorização da riqueza identitária do património cultural e natural e a uma crescente internacionalização».

Outro objetivo é reforçar a ação do Governo, através da ciência, tecnologia e ensino superior, em estreita articulação com as áreas da cultura, da economia e do ambiente, quanto à «preservação, valorização e divulgação» do património arqueológico, paisagístico, científico e cultural do Parque do Côa com o envolvimento das instituições científicas e de ensino superior. Promover a criação de condições que permitam o aumento das visitas e a melhoria da experiência de fruição pública das gravuras rupestres, bem como a dinamização do Museu do Côa, através da modernização de sistemas de informação e de reservas para visitantes, são outras ações preconizadas nesta resolução. «O objetivo passa por consolidar o Vale do Côa enquanto polo de atração turística, assegurando uma permanência mais longa e frequente de visitantes e turistas na região», acrescenta o diploma.

A Côa Parque foi criada em 2011 para gerir o Museu do Côa e o Parque Arqueológico do Vale do Côa, «protegendo, conservando, investigando e divulgando» a arte rupestre classificada Património Mundial da UNESCO em 1998.