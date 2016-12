Secção: Atualidade

Estância de esqui abre hoje com "sunset ski party"

Tempo de leitura: 1 m

A estância de esqui da Torre abre oficialmente no sábado com uma “Sunset Ski Party” que deverá reunir entre 2.500 a 3.000 pessoas, espera a Turistrela, concessionária do turismo na Serra da Estrela.

A festa prolonga-se noite dentro, com animação e música, sendo que o bilhete geral custa 7,5 euros e a entrada VIP 40 euros. O programa inclui a participação de vários DJ nacionais e internacionais, descidas noturnas nas pistas e um fogo-de-artifício final. Segundo a Turistrela, a estância deverá estar aberta até 25 de abril, ou seja, 137 dias caso as condições climatéricas o permitam. No entanto, Carlos Varandas assume que as «expectativas são elevadas» porque se prevê um inverno rigoroso, ao contrário do último ano em que a estância esteve encerrada 74 dias. De resto, a neve que caiu nos últimos dias de novembro permitiu antecipar a abertura da grande maioria das pistas. Este ano a concessionária espera receber 50 mil esquiadores.