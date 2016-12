Secção: Atualidade

Cabeça volta a ser Aldeia Natal

Tempo de leitura: 1 m

Cabeça, uma pequena localidade do concelho de Seia, é, a partir de ontem e até 6 de janeiro, a Aldeia de Natal mais genuína e sustentável do país.

Trata-se de uma festa inspirada nos valores do Natal onde se vivencia, «de forma simples e genuína», a magia desta quadra num contexto bem distante do consumismo exacerbado. O evento mobiliza todos os 190 habitantes de Cabeça, que trabalharam durante vários meses na elaboração dos enfeites natalícios, criados a partir do reaproveitamento de materiais, que decoram as ruas pitorescas da povoação.

Até janeiro, estão programadas sessões de contos infantis, oficinas temáticas e presépios ecológicos. Este ano, a atividade estreia uma novidade: a Aldeia dos Pequenitos, um espaço criado de forma artesanal especialmente para os mais novos. O evento “Cabeça Aldeia Natal” é promovido pela Comissão de Baldios local e pela Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM), com o apoio do município de Seia e da União das Freguesias de Vide e Cabeça.