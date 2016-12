Secção: Atualidade

Presépio natural de portas abertas no Sabugal

Centenas de pessoas visitaram esta tarde um dos maiores presépios naturais do país, inaugurado esta tarde no Sabugal.

Instalado no Largo da Fonte, no centro da cidade raiana, o presépio ocupa cerca de 1.100 metros quadrados numa iniciativa da autarquia. O quadro mais representativo do Natal foi montado a uma escala em que os visitantes têm a perceção de serem também eles elementos ou personagens do presépio. Para tal, foram usados troncos de castanheiros (mais de 500 toneladas), heras e musgos, entre outros elementos recolhidos na natureza.

Há ainda centenas de figuras e nenhum pormenor foi descurado na recriação da cidade de Belém. «Este presépio tem a ver com as nossas raízes, as nossas tradições, pois era com elementos recolhidos na natureza que se faziam e ainda fazem os presépios no Sabugal», disse Delfina Leal, vice-presidente da Câmara.

O presépio pode ser visitado até 8 de janeiro, todos os dias, das 8h30 às 23 horas, e tem entrada livre. Ao lado, há um Mercadinho de Natal”, que funcionará de 7 a 11, de 16 a 18 e de 23 e 24 de dezembro, como exposição e venda de produtos e artesanato local.