Alunos portugueses melhoram a ciências, leitura e matemática

Tempo de leitura: 1 m

Os estudantes portugueses de 15 anos conseguiram um desempenho significativamente acima da média da OCDE, tanto em ciências, como a leitura, na sexta edição do PISA – o maior estudo nesta área que testa a literacia junto dos alunos de 72 países e regiões. Já no caso da matemática, os alunos mantiveram-se na média.

Em todos os casos, a evolução é inegável desde que o país começou a participar neste estudo, em 2000, com Portugal a galgar várias posições na comparação internacional.

Foi um longo caminho para aqui chegar e muitos reivindicarão os méritos do sucesso. Mas o que os resultados do Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 mostram sem margem para dúvidas - e na semana passada demonstrou o TIMMS, feito por alunos do 4º ano na área da matemática e ciências - é que o país já não pertence mais à cauda da Europa ou da OCDE.

No caso do PISA, a evolução começou logo no início do século, com saltos mais significativos no período 2000-2003, 2006-2009 e agora entre 2012 e 2015, nota o Instituto de Avaliação Educativa, responsável pela aplicação dos testes em Portugal a uma amostra representativa de mais de sete mil alunos.