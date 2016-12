Secção: Atualidade

Centenas para receber Pai Natal no La Vie

Tempo de leitura: 1 m

Foi hoje que o Pai Natal chegou ao centro comercial La Vie, na Guarda.

Centenas de pessoas foram até ao espaço comercial para o receber e a a festa foi cheia de surpresas para os mais pequenos. O Pai Natal a surgiu num carro de bombeiros, representando a homenagem do La Vie aos bombeiros voluntários.

No centro comercial, o Pai Natal vai distribuiu guloseimas e inaugurou o seu Trono de Natal, onde estará também nos dias 4, 8, 10, 11, 17, 18, 22, 23 (das 15 às 19 horas) e no dia 24 (das 12 às 16 horas) a receber as cartas e os desejos de todos para esta quadra.