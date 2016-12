Secção: Atualidade

Governo confirma Paulo Macedo para presidente executivo da CGD

Tempo de leitura: 1 m

O Governo convidou Paulo Macedo para presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e Rui Vilar para 'chairman', tendo ambos aceitado os convites, informaram esta sexta-feira as Finanças.

Em comunicado emitido esta sexta-feira, o ministério de Mário Centeno indica que «o Governo decidiu convidar o doutor Paulo Macedo para CEO [presidente executivo] da CGD, tendo o convite sido aceite», e que «para 'chairman' [presidente do Conselho de Administração] da CGD foi convidado o doutor Emílio Rui Vilar, convite esse que também foi aceite».

Na nota, a tutela refere que o Governo está, em conjunto com Paulo Macedo e Emílio Rui Vilar, «a trabalhar na definição da composição do restante Conselho de Administração» da Caixa, reiterando que «o processo de nomeação do novo Conselho de Administração da CGD segue assim o seu curso norma».

Rui Vilar, que entrou para a CGD na equipa de António Domingues, que tomou posse a 31 de agosto, mantém-se assim no banco público.

Paulo Macedo, antigo ministro da Saúde do governo PSD/CDS de Pedro Passos Coelho, sucede a António Domingues, que no passado domingo apresentou a demissão ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Caixa, num modelo em que havia um único presidente.