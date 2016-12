Secção: Atualidade

Cidade Natal já abriu portas

A Guarda está, desde ontem e até dia 25, transformada em Cidade Natal e todas as atenções vão estar viradas para a Praça Velha.

Tal como no ano passado, o universo do Pai Natal e a pista de gelo coberta vão ser as principais atrações, entre muitas outras atividades dedicadas sobretudo aos mais pequenos. Este ano a magia do Natal estende-se até ao Largo João de Almeida, onde haverá camelos e dromedários ao vivo e uma tenda berbere, numa referência aos reis Magos. Já a Rua da Torre vai transformar-se na Rua da Doçura, com doces da época e artesanato em diversos espaços que vão abrir para o efeito. O concurso de montras também volta, em parceria com a Associação Comercial, e o comércio vencedor vai receber mil euros.