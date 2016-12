Secção: Desporto

Serranos dominaram o encontro entre aflitos, mas só ao cair do pano conseguiram vitória quando o Académico estava em inferioridade numérica

Sp. Covilhã vence em Viseu nos últimos minutos

Tempo de leitura: 2 m

Sp. Covilhã continua em zona perigosa da IIª Liga

O Sp. Covilhã regressou às vitórias no domingo, em Viseu, ao derrotar o Académico local por 1-0. Com este resultado, os comandados de Filipe Gouveia têm algum alívio na tabela classificativa mas continuam proibidos de errar.

O jogo da jornada 16 da IIª Liga colocou frente a frente duas equipas em posição delicada na geral, tendo os visitantes surgido em campo com mais vontade em vencer perante um Académico de Viseu que apostou no erro do adversário. O domínio dos covilhanenses foi uma constante, mas no primeiro tempo pertenceram aos locais as melhores oportunidades. Aos 7’, Yuri não conseguiu desviar para a baliza um cruzamento de Tiago Borges e, aos 27’, foi Zarabi quem evitou o golo sobre a linha. O intervalo chegou com o empate no marcador e poucas ocasiões para os serranos. A toada do jogo não se alterou no segundo tempo, mas o Covilhã entrou mais assertivo e a criar perigo junto à baliza de Rodolfo, obrigando o guarda-redes brasileiro dos viseenses a uma mão cheia de defesas difíceis.

Aos 69’, Bura foi expulso, com vermelho direto, depois do árbitro Tiago Antunes ter considerado violenta uma entrada do central viseense sobre um adversário. Em inferioridade numérica, o Académico recuou ainda mais a linha defensiva e Filipe Gouveia arriscou com a entrada de mais avançados. Acabou por ver premiada a ousadia com o recém-entrado Luís Pinto a marcar o golo da vitória, limitando-se a empurrar um cruzamento da direita de Davidson. O jogo terminou com um lance polémico na área do Covilhã, em que Zarabi terá empurrado Bruno Loureiro, mas o árbitro não considerou falta e apitou para o final da partida.